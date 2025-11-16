Награду челябинскому инженеру вручил вице-премьер РФ Фото: пресс-служба Минобрнауки России

На третьем Всероссийском конкурсе «Изобретатель года» победу одержал инженер из Челябинска Иван Бухаров. Церемония награждения состоялась в музее «Атом» на ВДНХ, а награду победителю вручил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщают в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«На церемонии награждения главный инженер проекта Уральского инжинирингового центра из Челябинска Иван Бухаров получил Гран-при, диплом и кубок. Награду в виде сертификата на один миллион рублей вручил Чернышенко. Она была присуждена за создание инновационного метода, позволяющего повысить точность и качество изготовления обшивок самолетов», — отмечает пресс-служба Минобрнауки.

Внедрение инновационного метода уже принесло экономический эффект, превышающий 350 миллионов рублей. Под руководством Бухарова функционирует Уральский инжиниринговый центр. Совместно с Самарским университетом он разработал программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать технологические процессы.

Продолжение после рекламы

Вице-премьер Чернышенко отметил, что работы лауреатов конкурса отражают реализацию национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства. По его словам, конкурс демонстрирует, что российские изобретатели успешно справляются со сложными технологическими задачами, даже в условиях внешних ограничений.