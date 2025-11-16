Ноль градусов и мокрая трасса: предупреждение для водителей на М5 в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопад и мокрая трасса на М5 в Челябинской области затрудняют движение в горнозаводской зоне. С таким предупреждением для водителей выступили в Госавтоинспекции по региону.

«16 ноября на трассе М5 в Челябинской области, в районе Златоуста и Аши, ухудшились погодные условия. Идет снег. При нулевой температуре дорога стала мокрой и скользкой», — заявили в ведомстве.

В ГАИ призывают автомобилистов быть предельно внимательными — снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Несмотря на осадки, движение на трассе сохраняется, дороги находятся в рабочем состоянии, на их уборку вывели технику.