Челябинская прокуратура закрыла суши-бар из-за полчища тараканов
Работа заведения остановлена на 7 дней
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинске после вмешательства прокуратуры временно закрыли суши-бар, в помещениях которого обнаружили массовое скопление тараканов. Проверка надзорным ведомством была организована после публикаций о антисанитарии в заведении.
«Управление Роспотребнадзора по области получило от прокуратуры требование о проведении контрольного мероприятия. В ходе проведенной выездной проверки были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о временном прекращении работы предприятия общественного питания на срок в семь дней, а помещения магазина были опечатаны», — заявляют в пресс-службе прокуратуры.
В дальнейшем прокуратура будет добиваться закрытия скандального суши-бара. В Тракторозаводский районный суд уже направлено административное дело в отношении собственника ресторана. Дело возбуждено по статье 6.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Целью рассмотрения является приостановка деятельности предприятия общественного питания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в суши-баре с почти пятизвездочным рейтингом обнаружены полчища тараканов. Сотрудники заведения пожаловались, что руководство игнорировало просьбы о дезинсекции, советуя «убирать тщательнее». Работники из-за насекомых были вынуждены оставлять личные вещи подальше от кухни — в офисе. В заведенииURA.RU не стали прокомментировать ситуацию.
