Челябинская прокуратура закрыла суши-бар из-за полчища тараканов

В Челябинске после вмешательства прокуратуры временно закрыли суши-бар, в помещениях которого обнаружили массовое скопление тараканов. Проверка надзорным ведомством была организована после публикаций о антисанитарии в заведении.

«Управление Роспотребнадзора по области получило от прокуратуры требование о проведении контрольного мероприятия. В ходе проведенной выездной проверки были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о временном прекращении работы предприятия общественного питания на срок в семь дней, а помещения магазина были опечатаны», — заявляют в пресс-службе прокуратуры.

В дальнейшем прокуратура будет добиваться закрытия скандального суши-бара. В Тракторозаводский районный суд уже направлено административное дело в отношении собственника ресторана. Дело возбуждено по статье 6.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Целью рассмотрения является приостановка деятельности предприятия общественного питания.

