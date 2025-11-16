Детский сад в Троицке выплатит 280 тысяч за сломанную ногу ребенку
Суд встал на сторону матери пострадавшего ребенка
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Троицке (Челябинская область) суд по иску прокуратуры обязал детский сад выплатить компенсацию пятилетнему ребенку, который сломал ногу во время игры в догонялки на территории садика. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Инцидент произошел еще в июне, когда ребенок находился под присмотром воспитателя. В результате падения мальчик получил перелом бедренной кости, который по медицинским критериям классифицируется как тяжкий вред здоровью. По иску прокурора Троицкий горсуд взыскал с детского сада 280 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему ребенку», — заявляет пресс-служба ведомства.
После травмирования ребенка его мать обратилась в надзорное ведомство. Прокуратура подчеркнула, что образовательное учреждение полностью отвечает за безопасность детей во время их пребывания в саду.
