Детский сад в Троицке выплатит 280 тысяч за сломанную ногу ребенку

В Троицке (Челябинская область) суд по иску прокуратуры обязал детский сад выплатить компенсацию пятилетнему ребенку, который сломал ногу во время игры в догонялки на территории садика. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Инцидент произошел еще в июне, когда ребенок находился под присмотром воспитателя. В результате падения мальчик получил перелом бедренной кости, который по медицинским критериям классифицируется как тяжкий вред здоровью. По иску прокурора Троицкий горсуд взыскал с детского сада 280 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему ребенку», — заявляет пресс-служба ведомства.