В Прикамье обнаружили две тонны опасной мясной и рыбной продукции

В поселке Октябрьский Пермского края продавали почти две тонны мясной и рыбной продукции неизвестного происхождения. Товар хранился на улице без холодильников, а на упаковках отсутствовала информация о производителе и сроках годности. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«25 июля 2025 года во время внеплановой проверки рынка на улице Ленина инспекторы обнаружили, что местный житель продавал 1910 кг продуктов животного происхождения без необходимых документов и с нарушением условий хранения. 433,3 кг сельди холодного копчения, 1032,7 кг соленого сала, 441,45 кг копченых куриных крыльев и 3,2 кг замороженного филе индейки хранились на открытом воздухе без охлаждения, а на упаковках отсутствовала информация о производителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения. Продавец привлечен к административной ответственности и оштрафован», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Ранее в Пермском крае уже фиксировались массовые нарушения при обращении с продуктами питания: в 2025 году Россельхознадзор выявил несоблюдение требований к документам на продукты в 37 социальных учреждениях региона, включая школы, детсады и больницы. Кроме того, в предыдущие годы ведомство проводило проверки на сотнях объектов торговли и общепита, где также находили нарушения при обороте пищевой продукции.
