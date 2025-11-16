Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Курганец наловил ящик крупных окуней недалеко от города. Фото

16 ноября 2025 в 14:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отличный улов ждал рыбака в Белозерском округе в Курганской области

Отличный улов ждал рыбака в Белозерском округе в Курганской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых поймал на реке Тобол в Белозерском округе рядом с Курганом. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Хорошо клевали окуни. Рыба ловилась крупная», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее в Белозерском округе на Тоболе рыбаки ловили больших щук. Они рассказывали, что река здесь имеет изгибы, образуя омуты, где и затаивается крупная щука. Деревня Речкино — это, пожалуй, самое «звездное» место последних сезонов.

Продолжение после рекламы

Улов окуней

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал