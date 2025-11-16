Отличный улов ждал рыбака в Белозерском округе в Курганской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых поймал на реке Тобол в Белозерском округе рядом с Курганом. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Хорошо клевали окуни. Рыба ловилась крупная», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее в Белозерском округе на Тоболе рыбаки ловили больших щук. Они рассказывали, что река здесь имеет изгибы, образуя омуты, где и затаивается крупная щука. Деревня Речкино — это, пожалуй, самое «звездное» место последних сезонов.