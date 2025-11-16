В Челябинске наложен арест на имущество женщины из диаспоры

Подозреваемая предоставила соцзащиту Челябинска фиктивные документы о рождении ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по ходатайству следователя наложен арест на имущество представительницы этнической диаспоры, подозреваемой в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта «Демография». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в хищении более 250 тысяч рублей из бюджета. По версии следствия, женщина, являясь представительницей этнической диаспоры, предоставила в органы соцзащиты поддельные документы о рождении ребенка, которого на самом деле не было, чтобы незаконно получать пособия», — отмечает пресс-служба ведомства.