В Челябинске наложен арест на имущество женщины из диаспоры
Подозреваемая предоставила соцзащиту Челябинска фиктивные документы о рождении ребенка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске по ходатайству следователя наложен арест на имущество представительницы этнической диаспоры, подозреваемой в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта «Демография». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в хищении более 250 тысяч рублей из бюджета. По версии следствия, женщина, являясь представительницей этнической диаспоры, предоставила в органы соцзащиты поддельные документы о рождении ребенка, которого на самом деле не было, чтобы незаконно получать пособия», — отмечает пресс-служба ведомства.
Для возмещения ущерба следователь обратился в суд с ходатайством об аресте имущества подозреваемой. Суд удовлетворил это ходатайство, наложив арест на ее движимое и недвижимое имущество общей стоимостью около 400 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
