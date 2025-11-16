В Челябинске пьяный водитель, лишенный прав, за рулем автомобиля Ford врезался в металлическое ограждение и столб возле съезда с автодороги Меридиан на проспект Победы. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция города

«За рулем Ford находился 32-летний мужчина. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян — уровень алкоголя в крови составил 1,282 миллиграмм на литр. На мужчину завели уголовное дело, так как ранее он был уже наказан за нетрезвую езду и сел за руль, будучи лишенным прав», — отмечают в Госавтоинспекции по Челябинску.