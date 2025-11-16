Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

На последних минутах «КАМАЗ» спасся от поражения в матче с «Челябинском»

На последних минутах: «КАМАЗ» спасся от поражения в матче с «Челябинском»
16 ноября 2025 в 19:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью

«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью

Фото: Илья Московец © URA.RU

В матче 19-го тура Первой лиги футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча на центральном стадионе «Центральный» в Челябинске завершилась со счетом 3:3, подарив зрителям шесть забитых мячей.

«Счет 3:3 — вот это качели. Устроили настоящий хаос на поле. Такую ничью не забудешь», — прокомментировали исход матча в клубе «Челябинск». 

Игра началась с быстрых голов — сначала отличился челябинец Гаррик Левин, но уже через пять минут гости сравняли счет. К 30-й минуте первого тайма хозяева вели 3:2, однако за пять минут до окончания матча Давид Хубаев оформил дубль и спас свою команду от поражения. 

Продолжение после рекламы

После 19 туров «Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками, тогда как «КАМАЗ» находится на пятой позиции с 30 очками. Лидером чемпионата остается воронежский «Факел» с 42 очками.

Материал из сюжета:

Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал