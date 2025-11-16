На последних минутах «КАМАЗ» спасся от поражения в матче с «Челябинском»
«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью
В матче 19-го тура Первой лиги футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча на центральном стадионе «Центральный» в Челябинске завершилась со счетом 3:3, подарив зрителям шесть забитых мячей.
«Счет 3:3 — вот это качели. Устроили настоящий хаос на поле. Такую ничью не забудешь», — прокомментировали исход матча в клубе «Челябинск».
Игра началась с быстрых голов — сначала отличился челябинец Гаррик Левин, но уже через пять минут гости сравняли счет. К 30-й минуте первого тайма хозяева вели 3:2, однако за пять минут до окончания матча Давид Хубаев оформил дубль и спас свою команду от поражения.
После 19 туров «Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками, тогда как «КАМАЗ» находится на пятой позиции с 30 очками. Лидером чемпионата остается воронежский «Факел» с 42 очками.
