На последних минутах: «КАМАЗ» спасся от поражения в матче с «Челябинском»

«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью Фото: Илья Московец © URA.RU

В матче 19-го тура Первой лиги футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча на центральном стадионе «Центральный» в Челябинске завершилась со счетом 3:3, подарив зрителям шесть забитых мячей.

«Счет 3:3 — вот это качели. Устроили настоящий хаос на поле. Такую ничью не забудешь», — прокомментировали исход матча в клубе «Челябинск».

Игра началась с быстрых голов — сначала отличился челябинец Гаррик Левин, но уже через пять минут гости сравняли счет. К 30-й минуте первого тайма хозяева вели 3:2, однако за пять минут до окончания матча Давид Хубаев оформил дубль и спас свою команду от поражения.

