Канадского голкипера «Трактора» Криса Дригера заподозрили в экстрасенсорных способностях. Видео
Крис Дригер показал на разминке руками 5:1
Фото: Владислав Урванцев © URA.RU
Вратарь «Трактора» Крис Дригер перед матчем с необычайной точностью предсказал поражение своей команды. В соцсетях голкиперу советуют отправиться на «Битву экстрасенсов».
«Это какая то магия. Крис Дригер все знал ещё до матча. Голкипер „Трактора“ предсказал исход встречи на разминке», — пишет telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».
В ходе разминки Крис Дригер жестами показал счет 5:1. Именно с таким результатом завершился матч с «Автомобилистом», однако победа досталась не челябинскому клубу.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
