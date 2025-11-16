Крис Дригер показал на разминке руками 5:1 Фото: Владислав Урванцев © URA.RU

Вратарь «Трактора» Крис Дригер перед матчем с необычайной точностью предсказал поражение своей команды. В соцсетях голкиперу советуют отправиться на «Битву экстрасенсов».

«Это какая то магия. Крис Дригер все знал ещё до матча. Голкипер „Трактора“ предсказал исход встречи на разминке», — пишет telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

В ходе разминки Крис Дригер жестами показал счет 5:1. Именно с таким результатом завершился матч с «Автомобилистом», однако победа досталась не челябинскому клубу.