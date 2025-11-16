В аварии, которая произошла около Кременкуля, двое погибших Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области

В Сосновском районе вечером произошла страшная авария со смертельным исходом. На трассе Челябинск-Харлуши 75-летняя женщина за рулем Kia Rio не уступила дорогу при развороте и столкнулась со встречным Chery Tiggo. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«В результате лобового столкновения возле Кременкуля пожилая женщина и ее 78-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. В машине Chery находился двухмесячный ребенок, которого благодаря детскому автокреслу удалось спасти. Девочку доставили в больницу для обследования, серьезных травм она избежала», — отмечает ведомство

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

