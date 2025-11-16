В Челябинске пожар в многоквартирном доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных. Прибывшие спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и зовущую на помощь девочку.

«Во время ЧП на балконе шестого этажа оказалась заблокирована 13-летняя девочка, которая звала на помощь. Пожарные оперативно эвакуировали ее по лестнице, использовав специальное спасательное оборудование. Всего из здания самостоятельно вышли 10 человек», — отмечают в ведомстве.

Возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров в квартире на первом этаже, где горели личные вещи. Пострадавших удалось избежать. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели.

Продолжение после рекламы