Девочку-подростка спасли из горящего многоквартирного дома в Челябинске. Фото

16 ноября 2025 в 20:52
В Челябинске пожар в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных. Прибывшие спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и зовущую на помощь девочку. 

«Во время ЧП на балконе шестого этажа оказалась заблокирована 13-летняя девочка, которая звала на помощь. Пожарные оперативно эвакуировали ее по лестнице, использовав специальное спасательное оборудование. Всего из здания самостоятельно вышли 10 человек», — отмечают в ведомстве. 

Возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров в квартире на первом этаже, где горели личные вещи. Пострадавших удалось избежать. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Братьев Кашириных

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

