Над тремя регионами России сбиты 16 беспилотников за три часа

Над Россией сбит десяток БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над российским регионами. БПЛА были сбиты над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Семь БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, еще пять — над Брянской областью и четыре — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале подтвердил уничтожение пяти БПЛА над регионом: «Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью».

Продолжение после рекламы

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.