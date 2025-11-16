Над тремя регионами России сбиты 16 беспилотников за три часа
Над Россией сбит десяток БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над российским регионами. БПЛА были сбиты над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Семь БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, еще пять — над Брянской областью и четыре — над Белгородской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале подтвердил уничтожение пяти БПЛА над регионом: «Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью».
По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
