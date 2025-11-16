ТАСС: по всей Украине прокатилась волна нелепых смертей в ВСУ
На Украине действуют ОПГ, вымогающие у прибывших с фронта деньги
Серия нелепых смертей военнослужащих ВСУ прошла по Украине. Инциденты происходят в разных регионах страны. Так, в Кировоградской области местный житель под видом сделки по продаже автомобиля заманил военного и убил его, чтобы завладеть его денежными средствами.
«Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине. В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами. Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке. Кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск вэсэушник обладает крупной суммой денег, полученных на передовой», — сообщил собеседник ТАСС.
Источник также отметил, что на Украине уже давно действуют организованные преступные группы, которые вымогают деньги у военнослужащих, вернувшихся с фронта. Зачастую такие ситуации заканчиваются грабежом.
Ранее сообщалось о распространенности коррупции в структурах ВСУ, в частности о схемах незаконной демобилизации: за плату в размере около четырех тысяч долларов мобилизованные могли уволиться и не привлекаться к службе. Такие схемы, по свидетельствам добровольцев, действовали при участии командования подразделений и территориальных центров комплектования.
