Пособия молодым мамам выплатят по-новому: как это будет работать

Выплату смогут получить матери, которые подали заявление в течение года после увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стало известно о разработанном регламенте выплаты пособия женщинам, которые были уволены во время беременности или родам. Теперь выплату смогут получить те женщины, которые очно учатся в образовательных учреждениях. Кто еще может претендовать на выплату, как ее получить и перечень необходимых документов — в материале URA.RU.

Кому положена выплата

Пособия будут выплачены женщинам, которые были уволены в период беременности или отпуска по беременности и родам. Также выплату получат те, кто прекратил деятельность в связи с ликвидацией организаций, прекращением статуса ИП, нотариуса, адвоката или другой деятельности, требующей госрегистрации или лицензирования. Центр занятости должен признать женщину безработной в течение года со дня увольнения. К тому же пособие смогут получить женщины, обучающиеся очно в колледжах, техникумах, вузах и научных организациях.

Перечень документов

Для подачи заявления следует приложить несколько документов. Среди них:

копия паспорта

справка с места учебы (для студенток)

доверенность на представителя (при необходимости)

Другие же документы, такие как справка из женской консультации о периоде нетрудоспособности или акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна предоставлять очно не нужно. Они будут переданы автоматически в Социальный фонд через информационную систему межведомственного взаимодействия.

Как оформить заявление

Пособие можно оформить, подав заявление одним из способов: лично, через законного или уполномоченного представителя, по почте. Подать заявление можно в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ, а также через портал «Госуслуги».

Срок регистрации заявления зависит от способа подачи. В случае подачи в территориальный орган фонда — в день поступления. При подаче через МФЦ или почту — не позднее одного рабочего дня с момента получения. А при подаче через портал «Госуслуги» заявление будет немедленно зарегистрировано.

Срок принятия решения СФР о предоставлении пособия значительно уменьшился. В настоящее время решение принимается в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления и получения всех требуемых документов и информации от организаций. Срок может быть сокращен до двух рабочих дней.