Абрамовичу разрешили подать иск против властей британского острова Джерси

Абрамович обвинил власти Джерси в преступном сговоре Фото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили выдвинуть обвинения в «преступном сговоре» против правительства острова Джерси. Об этом сообщил его представитель.

«Ранее в этом году господину Абрамовичу было разрешено выдвинуть против правительства Джерси обвинения в преступном сговоре», — заявил представитель бизнесмена. Его слова приводит Reuters.

Он также отметил, что власти Джерси уничтожили данные, которые имели отношение к делу, и постоянно отказывались предоставлять какую-либо информацию. Поэтому бизнесмен и решил подать иск. Представитель также назвал необоснованным уголовное расследование по делу о коррупции и отмывании денег, которое было инициировано властями Джерси в 2022 году в отношении Абрамовича. По его словам, за 3,5 года расследование по делу бизнесмена фактически не сдвинулось с места.

В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы трастов на сумму семи миллиардов долларов. Власти острова утверждали, что эти активы якобы связаны с Абрамовичем. Тогда же полиция получила ордер и провела обыски в помещениях, которые имели отношение к бизнесмену. Правоохранители изъяли документы и технические устройства. Генпрокуратура Джерси заявила, что Абрамович — фигурант уголовного дела. Однако позже полиция признала, что ордер был получен незаконно. Правоохранители согласились возместить ущерб и принести извинения бизнесмену.

В сентябре 2025 года The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии сообщила, что Абрамович остается фигурантом уголовного дела властей Джерси. При этом юристы бизнесмена тогда отвергли все обвинения.