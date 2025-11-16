«Лишу ее фамилии»: Алена Кравец объявила войну приемной дочери
Алена хочет лишить дочь фамилии
Фото: личный архив Алены Кравец
Светская дива Алена Кравец вышла на тропу войны с дочерью, которую еще недавно называла родной. Даниелла заявила, что будет требовать с мамы 600 млн рублей за якобы испорченное детство. Алена не оставила это без ответа и подает встречный иск, над которым сейчас работают ее юристы. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.
«Иск я еще не подавала, этим занимаются мои юристы. Но я не хочу чтобы бывшая дочь носила мою громкую фамилию, которая является брендом», — отрезала Кравец.
Отношения звездной мамы с дочкой обострились после того, как Даниелла стала взрослеть. Подросток, как утверждает Алена, начала воровать и водить домой незнакомых мужчин. Попытки искоренить такое поведение ни к чему не привели.
В итоге Даниелла узнала, что она приемный ребенок и вернулась в детский дом, где и прожила до 18 лет. Недавно девушка нашла своих биологических родителей, но мать категорически отказалась с ней поддерживать отношения.
Кравец даже после всех трудностей уверяет, что она не жалеет об удочерении и рада, что в ее жизни был опыт материнства.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.