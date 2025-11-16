Дочь солиста «На-На» Левкина, умершего от рака, рассказала, как создавался памятник отцу

На Троекуровском кладбище открыли памятник певцу группы «На-На» Фото: Илья Московец © URA.RU

Мемориал солисту группы «На-На» Владимиру Левкину, умершему от рака, открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Это был семейный проект, созданный для поклонников. О памятнике рассказала дочь певца Виктория Левкина. Она отметила, что проект был реализован с учетом пожеланий близких.

«Мы только семьей на самом деле выбирали все детали, согласовывали все до мелочей. У нас был отдельный чат только по памятнику, и мы смотрели, как это будет лаконичнее и лучше», — поделилась с журналистами aif.ru дочь певца. Она отметила, что памятник разрабатывали так, чтобы он понравился всем членам семьи.

Левкина также отметила, что поклонники певца активно помогали в создании мемориала. Она отметила, что фанаты, на протяжении года посещали могилу артиста. Девушка назвала их надежной поддержкой.

И сегодня также можно увидеть множество людей, которым близко его творчество. По Левкиной мнению, артисту бы льстила такая преданность поклонников.

Вдова Маруся Левкина в своем аккаунте во «ВКонтакте» поблагодарила всех кто был причастен к установлению памятников. «Это дань уважения замечательному артисту. Большая команда мастеров, художников и работников Троекуровского кладбища трудились, чтобы он был готов к годовщине смерти», — написала она.

Левкин начал свою музыкальную карьеру в 1989 году. Тогда он присоединился к музыкальному проекту Бари Алибасова после успешного прохождения кастинга и стал одним из создателей группы «На-На». После ухода из коллектива в 1998 году он развивал сольную карьеру: выпустил альбом и вместе с Вячеславом Качиным основал группу «Кеды», которая представила публике два альбома.

Помимо музыкальной карьеры, Левкин вел активную общественную и благотворительную деятельность. С 2014 года он руководил международным арт-фестивалем «Открытое море». В числе последних телевизионных проектов, в которых принимал участие Левкин, — третий сезон шоу «Точь-в-точь» (2015–2016 годы) и программа «Суперстар! Возвращение», вышедшая на телеканале НТВ в 2020 году.