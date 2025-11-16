Логотип РИА URA.RU
На платной трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП. Видео

16 ноября 2025 в 21:47
В Подмосковье на платной трассе произошло массовое ДТП

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовое ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье. Аварию зафиксировали на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино. Столкнулись два самосвала, бетономешалка, такси и несколько легковых автомобилей.

«Гололед начал свою жатву в Подмосковье, где произошло массовое ДТП с участием грузовиков и легковушек», — сообщил телеканал НТВ. В сети появилось видео с моментом аварии.

На опубликованных кадрах видно, что один из самосвалов протаранил бетономешалку. После этого второй самосвал врезался в аварийное такси, которое остановилось на дороге, и отбросил на стоящий рядом кроссовер Nissan Murano.

По предварительным данным, один из водителей большегруза оказался зажат в кабине. Информация о других пострадавших пока не уточняется.

