Экономист назвал способ самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

Беляев порекомендовал откладывать 10% своего дохода на накопления

Чтобы самостоятельно увеличить выплаты к пенсии, россиянам следует еще в трудоспособном возрасте открывать и регулярно пополнять банковский вклад. Об этом сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Самая главная заповедь — это должен быть длительный период [накоплений]. Потому что иначе вам надо отчислять или слишком много, или экономить. Не хватит просто времени для того, чтобы накопить средства, потому что пенсионный период — это длительный период», — уточнил Беляев. Его слова приводит портал Финансы Mail.

Он также порекомендовал отчислять примерно 10% от доходов (кроме минимального) на накопления. По его словам, такая сумма «проходит незаметно для текущего потребления». Беляев считает, что накопления нужно рассматривать как важную обязанность, как, например, оплату жилья.

Также эксперт рассказал о программах государственного софинансирования пенсий. Чтобы участвовать в программе, нужно открыть счет и заключить договор с пенсионным фондом. Только тогда можно начать формировать пенсионные накопления. Программа действует 10 лет: если человек каждый месяц вносит минимум две тысячи рублей, государство добавляет до трех тысяч рублей. За 10 лет от государства можно получить до 360 тысяч рублей.