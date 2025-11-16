Логотип РИА URA.RU
Минобороны сообщило о сбитии пяти украинских дронов над регионами

16 ноября 2025 в 22:34
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы противовоздушной обороны за три часа вечером в воскресенье уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«ПВО с 17.00 мск до 20.00 мск уничтожила пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Было сбито по два БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей, один — над Белгородской», — уточнили в военном ведомстве.

