Минобороны сообщило о сбитии пяти украинских дронов над регионами
ПВО уничтожила пять беспилотников над небом трех регионов
16 ноября 2025 в 22:34
Минобороны сообщило о сбитии украинских дронов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Силы противовоздушной обороны за три часа вечером в воскресенье уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«ПВО с 17.00 мск до 20.00 мск уничтожила пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Было сбито по два БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей, один — над Белгородской», — уточнили в военном ведомстве.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал