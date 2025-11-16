Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей жилье под «влиянием мошенников»: почему это важно

Зачастую пенсионеры добиваются расторжения иска о продаже квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд в Якутии стал первым, который не встал на сторону бабушки, планировавшей обмануть покупателя квартиры. За последнее время такой способ обмана стал распространен среди пожилых людей. Они продают квартиру, а после, оправдывая давлением со стороны мошенников или психологическим заболеванием, возвращают квартиры обратно через суд, а покупатель остается без денег и жилья. Как суд впервые встал не на сторону бабушки-скамщицы и какие случаи обмана уже случались — в материале URA.RU.

Впервые суд встал не на сторону бабушки

Верховный суд Республики Якутия стал первым, кто встал не на сторону бабушки, пытавшейся обмануть покупателя. При том, что нижестоящие инстанции выносили противоположное решение, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел с квартирой в пятиэтажном доме в Якутске. В судебном иске Кириллина указала, что после продажи жилья осознала, что стала жертвой обмана, однако к этому моменту квартира уже была приобретена другими лицами. В рамках рассмотрения дела была проведена повторная экспертиза, в ходе которой выяснилось, что Кириллина была в состоянии осознать значение своих действий и контролировать их.

В связи с этим дело было направлено на пересмотр. В ноябре 2024 года Якутский городской суд вынес дополнительное решение, отказав бабушке в удовлетворении иска. После этого пенсионерка обратилась в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Апелляционная инстанция Верховного суда отменила решения Якутского городского суда и направила дело на новое рассмотрение. В итоге повторного рассмотрения суд принял решение в пользу покупательницы квартиры.

Решение Верховного суда Якутии представляет собой нестандартный прецедент. До этого момента суды обычно вставали на сторону продавцов, утверждавших, что они продали недвижимость под влиянием мошенников, в результате чего покупатели лишались и квартиры, и денег. Теперь же у добросовестных покупателей появилась возможность сохранить приобретенное жилье.

Юрист Олег Матюнин подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством государство не обязано возмещать ущерб, если он не был причинен государственными органами или в результате действий, связанных с государственными интересами. А Риелтор Наталья Перескокова добавила, что в связи с ростом числа случаев мошенничества со стороны продавцов многие страховые компании перестали предоставлять страховку от подобных рисков.

При этом это первый случай обмана со стороны пенсионеров

Ситуации с обманом со стороны пенсионерок — не редкость. Из-за этого покупатели, которые планировали приобрести квартиру, оказывались без своих сбережений и собственного жилья. Зачастую пенсионерки добиваются аннулирования сделок после передачи денег. Обычно они ссылаются на то, что не осознавали последствий своих действий. Согласно данным Российской гильдии риэлторов, число подобных споров выросло на 15-20%.

В качестве примера можно привести ситуацию, которая случилась 15 ноября. Тогда пенсионерка с якобы расстройством личности отказалась съезжать со своей квартиры, несмотря на то, что она была продана. Она утверждала, что была обманута мошенниками.

«На осмотре их встретила дружелюбная пенсионерка. Завязался легкий диалог, и она рассказала, что хочет съехать к сыну в Израиль из-за обстановки в стране, поэтому продает „квадраты“», — указано в посте telegram-кнала Baza.

После продажи квартиры женщина отказывалась впускать новых жильцов. Она обратилась в суд с иском о расторжении сделки, обосновав свое решение тем, что ее якобы обманули мошенники. Тогда суд встал на сторону пенсионерки.

Также известен случай, когда в конце октября пенсионерка из столицы смогла отсудить квартиру, которую продала шесть лет назад. Она сослалась на умственную отсталость и объяснила свое решение тем, что «не осознавала своих действий».