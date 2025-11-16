«Коммерсант»: страховой дом ВСК ищет нового владельца

ВСК может сменить владельца, сообщили журналисты Фото: Илья Московец © URA.RU

Владельцы страхового дома ВСК рассматривают возможность продажи бизнеса, сообщили журналисты. Речь может идти как о продаже компании целиком, так и о реализации доли одного из основных владельцев. По оценкам экспертов, стоимость актива может составить от 12 до 20 млрд рублей.

«Владельцы одного из крупнейших российских страховых домов — ВСК — ищут покупателей на свой бизнес. Речь может идти о продаже как компании целиком, так и доли одного из основных владельцев», — сообщил «Коммерсант». Как рассказали изданию собеседники на финансовом рынке, подготовка к возможной продаже уже началась — ВСК сокращает расходы.

«Экономию расходов компания сможет получить за счет стандартных мер — пересмотра агентских комиссий, закрытия нерентабельных филиалов сети, оптимизации ДМС-программ и сокращения избыточного штата», — полагает менеджер проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров. Эксперты считают, что основным преимуществом ВСК для потенциальных покупателей является обширная клиентская база: у страховщика несколько десятков миллионов частных и полмиллиона корпоративных клиентов.

В последнее время в компании произошли заметные кадровые перестановки. В июне сменился гендиректор — Александра Тарновского сменила Анна Рыбина. Также в этом году компанию покинули несколько замгендиректоров.

Среди потенциальных покупателей называют группу «Т-Технологии» и Совкомбанк, однако в ВСК, «Т-Технологиях» и Совкомбанке отрицают наличие переговоров о продаже. По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, в ходе конкуренции за компанию мультипликатор может достигнуть 6–8 EBITDA, а суммарная стоимость ВСК может составить 12–20 млрд рублей.