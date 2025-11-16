Суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей жилье якобы под влиянием мошенников
Якутский суд настоял провести повторную экспертизу Кириллиной
Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке Ирине Кириллиной в возвращении квартиры, которую она якобы продала под влиянием мошенников. Об этом сообщают журналисты.
«Квартира, в которой жила пенсионерка Ирина Кириллина. Потом она ее продала, отдала деньги, как утверждает, мошенникам, а после якобы опомнилась и через суд потребовала все вернуть назад. Но <...> в отличие от сотен других пенсионерок, это не удалось», — пишет РЕН ТВ.
По словам покупателя квартиры Игоря Ермакова, во время совершения сделки Кириллина вела себя радостно и спокойно, не вызывая никаких подозрений в офисе. В связи с этим суд принял решение назначить повторную экспертизу по ее делу. Результаты экспертизы указали на то, что женщина была способна осознавать свои действия и контролировать их в момент заключения сделки.
По данным источника, этот случай противоречит решениям нижестоящих судов, которые обычно удовлетворяли иски пенсионерок, лишившихся своего жилья из-за мошенников. Эксперты считают, что решение якутского суда может стать важным прецедентом в данной области. Некоторые специалисты также предлагают ввести страхование риска потери права собственности, похожее на ОСАГО. Однако страховые компании не хотят брать на себя такие риски, особенно из-за роста мошенничества с недвижимостью.
Риелтор Наталья Перескокова заявила, что из-за увеличения числа недобросовестных продавцов многие страховые компании отказываются страховать такие риски. Государства при этом также не компенсирует ущерб в подобных ситуациях. По словам эксперта Олега Матюнина, компенсация возможна только, если ущерб причинили государственные структуры или в результате государственных обстоятельств.
В России растет число случаев, когда пенсионеры после продажи жилья через суд возвращают себе недвижимость, а покупателям не возвращают деньги, ссылаясь на то, что в момент сделки не отдавали отчет своим действиям. Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру за 8,5 млн рублей, утверждая, что переезжает в Австралию. Однако спустя несколько дней пенсионерка отказалась освобождать квартиру, утверждая, что была под влиянием мошенников. Теперь покупательница обратилась в суд, опасаясь потерять и деньги, и жилье.
