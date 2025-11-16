Суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей жилье якобы под влиянием мошенников

Якутский суд настоял провести повторную экспертизу Кириллиной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке Ирине Кириллиной в возвращении квартиры, которую она якобы продала под влиянием мошенников. Об этом сообщают журналисты.

«Квартира, в которой жила пенсионерка Ирина Кириллина. Потом она ее продала, отдала деньги, как утверждает, мошенникам, а после якобы опомнилась и через суд потребовала все вернуть назад. Но <...> в отличие от сотен других пенсионерок, это не удалось», — пишет РЕН ТВ.

По словам покупателя квартиры Игоря Ермакова, во время совершения сделки Кириллина вела себя радостно и спокойно, не вызывая никаких подозрений в офисе. В связи с этим суд принял решение назначить повторную экспертизу по ее делу. Результаты экспертизы указали на то, что женщина была способна осознавать свои действия и контролировать их в момент заключения сделки.

По данным источника, этот случай противоречит решениям нижестоящих судов, которые обычно удовлетворяли иски пенсионерок, лишившихся своего жилья из-за мошенников. Эксперты считают, что решение якутского суда может стать важным прецедентом в данной области. Некоторые специалисты также предлагают ввести страхование риска потери права собственности, похожее на ОСАГО. Однако страховые компании не хотят брать на себя такие риски, особенно из-за роста мошенничества с недвижимостью.

Риелтор Наталья Перескокова заявила, что из-за увеличения числа недобросовестных продавцов многие страховые компании отказываются страховать такие риски. Государства при этом также не компенсирует ущерб в подобных ситуациях. По словам эксперта Олега Матюнина, компенсация возможна только, если ущерб причинили государственные структуры или в результате государственных обстоятельств.