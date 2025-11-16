Освобождение Новопавловки освободят в ближайшее время, заявил военный эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные продолжают наступление в Днепропетровской области в районе Новопавловки. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, при заходе в населенный пункт военным помогли погодные условия.

«Российские военные воспользовались опустившимся на Новопавловку туманом, который сделал незрячими, бесполезными беспилотники противника. Если ночью работают тепловизоры, то в тумане ничего не видно», — сказал эксперт. Своим мнением он поделился в беседе с aif.ru.

Освобождение Новопавловки может оказать влияние на ход боевых действий. Как отметил эксперт, этот населенный пункт является важной точкой на линии боевого соприкосновения: «С одной стороны, через Новопавловку идут дороги в Запорожскую область. С другой стороны, освобождение этого населенного пункта поможет расширить охват путей к Красноармейску».

Дандыкин отметил, что Новопаловка — достаточно большое село, которое является важной точкой на линии боевого соприкосновения. По его словам, бои там идут жестокие. Однако, эксперт выразил уверенность, что ВС РФ вскоре освободят населенный пункт.