Десятки человек погибли из-за обрушения шахты в Конго. Видео
В Конго из-за обрушения пострадало около 30 человек
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В провинции Луалаба на юго-востоке Демократической Республики Конго произошло обрушение моста на кобальтовом руднике. Об этом сообщил представитель регионального правительства, министр внутренних дел провинции Рой Каумба Майонде.
«Были обнаружены 32 тела, и поиски продолжаются», — сказано в сообщении Times of India. Отмечается, что сейчас на месте происшествия ведутся поисковые работы.
По одной из версии «Коммерсанта», на месте возник конфликт между охранниками и шахтерами, во время которого охрана применила оружие, чтобы разогнать людей. Они повредили самодельный мост, из-за чего он обвалился и спровоцировал оползень.
