Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Десятки человек погибли из-за обрушения шахты в Конго. Видео

16 ноября 2025 в 22:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Конго из-за обрушения пострадало около 30 человек

В Конго из-за обрушения пострадало около 30 человек

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В провинции Луалаба на юго-востоке Демократической Республики Конго произошло обрушение моста на кобальтовом руднике. Об этом сообщил представитель регионального правительства, министр внутренних дел провинции Рой Каумба Майонде.

«Были обнаружены 32 тела, и поиски продолжаются», — сказано в сообщении Times of India. Отмечается, что сейчас на месте происшествия ведутся поисковые работы.

По одной из версии «Коммерсанта», на месте возник конфликт между охранниками и шахтерами, во время которого охрана применила оружие, чтобы разогнать людей. Они повредили самодельный мост, из-за чего он обвалился и спровоцировал оползень.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал