В Госдуме рассказали, что делать, если продавец отобрал у покупателя квартиру и деньги

Делягин заявил, что данный вид мошенничества очень опасен, так как грозит разрушением всего вторичного рынка недвижимости Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Покупателям, которые лишились квартир и денег после приобретения жилья, следует обращаться в Следственный комитет и добиваться возбуждения уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Добросовестным покупателям, попавшим в такую ситуацию, надо обращаться в Следственный комитет и добиваться уголовного дела о мошенничестве, подавать встречный иск и добиваться правды в апелляционном суде», — заявил Делягин. Его слова приводит Газета.Ru.

В Российской гильдии риелторов сообщили, что за последний год количество судебных споров возросло на 15–20%. Продавцы после продажи квартиры требуют вернуть жилье, но не возвращают деньги. Делягин отметил, что данный вид мошенничества представляет угрозу для всего вторичного рынка недвижимости.

Продолжение после рекламы

Кроме того, он выразил сомнения в случайности возникновения волны подобных исков. Как отметил парламентарий, они возникли именно в тот момент, когда первичный рынок недвижимости переживает спад и многие, в том числе крупные застройщики, сталкиваются с риском банкротства.