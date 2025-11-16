Генконсул Израиля удивился реакции на свой комментарий о национальности Чебурашки

Гидор заявил, что Чебурашка очень популярен в России, а также среди русскоязычных израильтян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор удивился реакции на свой комментарий по поводу национальности Чебурашки. Он сказал, что узнать, является ли Чебурашка евреем, можно, только проверив, есть ли у него обрезание и не ест ли он свинину. Гидор добавил, что у россиян и израильтян похожее чувство юмора.

«Я знал, что Чебурашка очень популярен в России (и, конечно же, среди русскоязычных израильтян), но, признаюсь, был удивлен, насколько вирусным стал мой комментарий. В любом случае я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора», — заявил Гидор. Его слова приводит РИА Новости. Он предположил, что сильная реакция связана с тем, что люди устают от серьезных новостей. Им нравится юмор и ностальгия, особенно в хмурый ноябрь.