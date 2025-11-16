Логотип РИА URA.RU
Генконсул Израиля удивился реакции на свой комментарий о национальности Чебурашки

Гидор указал на сходство юмора россиян и израильтян на примере Чебурашки
16 ноября 2025 в 20:26
Гидор заявил, что Чебурашка очень популярен в России, а также среди русскоязычных израильтян

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор удивился реакции на свой комментарий по поводу национальности Чебурашки. Он сказал, что узнать, является ли Чебурашка евреем, можно, только проверив, есть ли у него обрезание и не ест ли он свинину. Гидор добавил, что у россиян и израильтян похожее чувство юмора.

«Я знал, что Чебурашка очень популярен в России (и, конечно же, среди русскоязычных израильтян), но, признаюсь, был удивлен, насколько вирусным стал мой комментарий. В любом случае я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора», — заявил Гидор. Его слова приводит РИА Новости. Он предположил, что сильная реакция связана с тем, что люди устают от серьезных новостей. Им нравится юмор и ностальгия, особенно в хмурый ноябрь.

Во время обсуждения поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2026–2028 годы депутат Госдумы Андрей Макаров в шутку предположил, что Чебурашка — это еврей, отметив, что апельсины в СССР поставлял только Израиль. Ран Гидор в ответ заявил, что национальность Чебурашки неизвестна, и узнать это можно лишь, проверив наличие у него обрезания и ест ли он свинину, передает «Ридус».

