Массовое ДТП из-за скользкой дороги содрогнуло Москву: что известно к этому часу

Гололедица на трассе в Подмосковье привела к крупной аварии: несколько большегрузов смяло легковушки. По предварительным данным, пока нет информации о пострадавших. При этом синоптики не раз предупреждали, что на улице возможен гололед. Все подробности жесткой аварии — в материале URA.RU.

Что произошло

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино в Подмосковье. В нем столкнулись два самосвала, бетономешалка, такси и несколько легковых автомобилей. Видео происшествия было опубликовано в местном telegram-канале.

Предположительно, самосвал протаранил бетономешалку. Следом другой самосвал врезался в стоящее такси и столкнулся с кроссовером Nissan Murano, который влетел в другой грузовик.

Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков стал заблокирован в кабине. Другой водитель помог выбраться женщине из разбитого стекла легкового автомобиля.

Предположительная причина ДТП