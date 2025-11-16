Массовое ДТП из-за скользкой дороги содрогнуло Москву: что известно к этому часу
Причиной массового ДТП мог стать гололед (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Гололедица на трассе в Подмосковье привела к крупной аварии: несколько большегрузов смяло легковушки. По предварительным данным, пока нет информации о пострадавших. При этом синоптики не раз предупреждали, что на улице возможен гололед. Все подробности жесткой аварии — в материале URA.RU.
Что произошло
По предварительным данным, ДТП произошло на трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино в Подмосковье. В нем столкнулись два самосвала, бетономешалка, такси и несколько легковых автомобилей. Видео происшествия было опубликовано в местном telegram-канале.
Предположительно, самосвал протаранил бетономешалку. Следом другой самосвал врезался в стоящее такси и столкнулся с кроссовером Nissan Murano, который влетел в другой грузовик.
Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков стал заблокирован в кабине. Другой водитель помог выбраться женщине из разбитого стекла легкового автомобиля.
Предположительная причина ДТП
Причиной ДТП мог стать гололед на трассе из-за пришедших минусовых температур. Это пока основная версия. При этом синоптики не раз говорили, что в это время стоит быть осторожнее, потому что возможен гололед.
