Рейс Y7 907 авиакомпании NordStar, следующий из Челябинска в Краснодар, вновь перенесли. Изначально вылет был запланирован на 15 ноября в 14:45, после время несколько раз пересматривали. Теперь ориентировочное время отправления — 17 ноября в 07:45. Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Номер рейса: Y7 907. [Время] по расписанию — 15.11 в 14:45. Расчетное время — 17.11 в 07:45», — следует из данных онлайн-табло. Задержка составляет один день и 17 часов.

Ранее предполагалось, что самолет покинет аэропорт отправления 16 ноября в 14:40. А до этого было назначено время 09:30 того же дня.

Параллельно задерживается рейс Y7 908 авиакомпании NordStar, следующий из Челябинска в Норильск. Согласно расписанию, вылет был запланирован 16 ноября на 02:00, однако расчетное время отправки в пункт назначения — лишь 17 ноября в 17:20. Таким образом, опоздание составит один день, 15 часов и 20 минут. Ранее вылет был перенесен на 17 ноября в 00:45.

