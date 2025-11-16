В электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна найдена критика теорий заговора, касающихся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском. Об этом сообщает польское издание RMF24.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — приводит слова Эпштейна издание. Финансист отметил, что такие теории затрудняют для поляков осмысление национальной трагедии.

По мнению Эпштейна, Россия не имела отношения к катастрофе, поскольку трагедия не принесла бы ей никаких выгод, а негативные последствия могли быть серьезными. Переписка Джеффри Эпштейна ранее привлекла внимание из-за утверждений о якобы имеющемся у президента России видеокомпромате на американского лидера Дональда Трампа. Член палаты представителей США Роберт Гарсия выразил интерес к письмам финансиста и его брата, а Трамп поручил Минюсту расследовать связи с Эпштейном ряда политиков и бизнесменов.