Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

RMF24: Эпштейн критиковал теории заговора о катастрофе под Смоленском

16 ноября 2025 в 23:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Американский финансист раскритиковал теории заговора, касающиеся авиакатастрофы 2010 года

Американский финансист раскритиковал теории заговора, касающиеся авиакатастрофы 2010 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна найдена критика теорий заговора, касающихся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском. Об этом сообщает польское издание RMF24.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — приводит слова Эпштейна издание. Финансист отметил, что такие теории затрудняют для поляков осмысление национальной трагедии.

По мнению Эпштейна, Россия не имела отношения к катастрофе, поскольку трагедия не принесла бы ей никаких выгод, а негативные последствия могли быть серьезными. Переписка Джеффри Эпштейна ранее привлекла внимание из-за утверждений о якобы имеющемся у президента России видеокомпромате на американского лидера Дональда Трампа. Член палаты представителей США Роберт Гарсия выразил интерес к письмам финансиста и его брата, а Трамп поручил Минюсту расследовать связи с Эпштейном ряда политиков и бизнесменов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал