Тело ребенка без головы удалось найти в Балашихе

В Балашихе в Московской области обнаружено тело ребенка, голову которого ранее нашли в Гольяновском пруду. По предварительным данным, речь идет о семилетнем школьнике. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Тело ребенка без головы найдено в Балашихе. Предварительно, останки принадлежат школьнику, чью голову обнаружили в пакете сегодня в Гольяновском пруду», — пишет канал со ссылкой на источник. В рамках расследования убийства ребенка проведены допросы десятков людей.
Ранее в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По информации журналистов, предварительная причина смерти — асфиксия, на шее обнаружены следы и гематомы, которые подтверждают версию насильственного удушения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.
