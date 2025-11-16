Логотип РИА URA.RU
Тело ребенка без головы удалось найти в Балашихе

Тело семилетнего школьника найдено в Балашихе
16 ноября 2025 в 23:07
Следователи продолжают выяснять подробности смерти ребенка

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Балашихе в Московской области обнаружено тело ребенка, голову которого ранее нашли в Гольяновском пруду. По предварительным данным, речь идет о семилетнем школьнике. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Тело ребенка без головы найдено в Балашихе. Предварительно, останки принадлежат школьнику, чью голову обнаружили в пакете сегодня в Гольяновском пруду», — пишет канал со ссылкой на источник. В рамках расследования убийства ребенка проведены допросы десятков людей. 

Ранее в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По информации журналистов, предварительная причина смерти — асфиксия, на шее обнаружены следы и гематомы, которые подтверждают версию насильственного удушения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.

