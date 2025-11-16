Тело ребенка без головы нашли в Москве: новые подробности загадочного убийства

По предварительным данным, в убийстве ребенка подозреваются его родители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак с головой шестилетнего мальчика. Тело ребенка нашли на балконе квартиры в подмосковной Балашихе. По данным ТАСС, в жестоком убийстве подозреваются родная мать и отчим ребенка. Сообщается, что женщина состояла на учете у психиатра и имела долги. Новые подробности загадочного убийства — в материале URA.RU.

Названы предполагаемые виновники в убийстве

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в убийстве ребенка подозреваются его родная мать и отчим. Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что отчим, предварительно, нанес ребенку несколько ударов, от чего тот скончался, а затем отрезал голову ножовкой. Мать, предположительно, пыталась замести следы и отнесла голову к пруду в рюкзаке. Тело ребенка было спрятано в другой сумке на балконе — от него тоже собирались избавиться. О пропаже мальчика сообщила в полицию его бабушка. Она заявила, что сожитель дочери увел внука из дома, чтобы навредить ему. И мать, по ее словам, не не причастна к убийству мальчика, так как часто оставляла его с подругой.

Мать погибшего состояла на учете у психиатра

По данным источников, 31-летняя мать погибшего ребенка состояла на учете в психиатрической лечебнице. Семья переехала в Московскую область из Пензенской области. Соседи сообщали, что из квартиры регулярно доносились крики и ругань. По их словам, женщина употребляла наркотики, применяла физическое насилие к ребенку и страдала от галлюцинаций.

Продолжение после рекламы

Telegram-канал Baza пишет, что она начинала обучение на педагога в МГГУ им. Шолохова, но вскоре оставила учебу и начала работать в различных сферах: была грузчиком, монтажником, мастером по ремонту стиральных машин, а также трудилась в розничных сетях «Красное и белое», «Дикси», «Твое» и «Магнит». На одном месте женщина долго не задерживалась; из «Магнита» ее уволили из-за постоянного запаха алкоголя. По данным telegram-канала 112, она также имела значительные долги, в том числе по микрозаймам. Сумма ее задолженностей превышает 100 тысяч рублей.

Мать и отчима задержали

В связи с жестоким убийством ребенка были задержаны мать и отчим погибшего мальчика. Они также подозреваются в попытке скрыть следы преступления. В настоящее время их пытаются допросить сотрудники правоохранительных органов. Однако с матерь мальчика пока поговорить невозможно, поскольку у нее выявлены признаки наркотического опьянения.

По предварительным данным, голова ребенка была транспортирована на расстояние около восьми километров — от жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в Балашихе до Гольяновского пруда в Москве. Остальные части тела были обнаружены на балконе. Предполагается, что выбор Гольяновского пруда был обусловлен стремлением запутать следствие. Примечательно, что вблизи места проживания матери и отчима имеется другой крупный водоем — Алексеевский пруд, однако подозреваемые решили, что он находится слишком близко к их месту проживания.

Появилось фото рюкзака, где была найдена голова ребенка

Прокуратура Москвы опубликовала фото рюкзака и пакета, в которых был обнаружен фрагмент тела ребенка. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве положил голову в красный пакет с желто-белыми элементами и поместил в сиреневый рюкзак, похожий на школьный. Рабочие нашли рюкзак вблизи Гольяновского пруда.





1/2 Останки шестилетнего мальчика были найдены в рюкзаке Фото: telegram-канал Прокуратуры Москвы

Завершено обследование пруда в Москве