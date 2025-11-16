Mash: мать убитого и обезглавленного в Москве мальчика была на учете у психиатра
Девушка употребляла запрещенные вещества и била ребенка
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мама убитого и обезглавленного в Москве мальчика была на учете у психиатра и злоупотребляла запрещенными веществами. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мама убитого мальчика состоит на учете у психиатра. 31-летняя девушка употребляла запрещенку и постоянно била ребенка», — рассказал telegram-канал Mash, ссылаясь на соседей девушки.
По данным журналистов, девушка с шестилетним сыном приехала в Москву из Пензенской области. 31-летняя мать была агрессивной, страдала от зрительных и слуховых галлюцинаций.
Ранее сообщалось, что в московском пруду обнаружили голову шестилетнего мальчика. Обезглавленное тело ребенка полиция нашла в Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
