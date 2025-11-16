Baza: тело ребенка без головы нашли на балконе у его опекунов
Нашли опекунов ребенка, чью голову выловили из пруда в Минобороны РФ, сообщила Baza
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Балашихе обнаружили тело ребенка без головы. Останки нашли на балконе в квартире его опекунов, сообщили журналисты.
«Тело ребенка без головы обнаружили в квартире в Балашихе — это тот самый мальчик, чьи останки утром нашли в пакете в Гольяновском пруду», — сообщил telegram-канал Baza. Погибшему было шесть лет.
Подозреваемые в преступлении, как сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, мать ребенка и ее сожитель. По словам журналистов, ребенок был убит, а затем следы преступления попытались скрыть.
Ранее в Гольяновском пруду был выловлен рюкзак с фрагментом тела ребенка. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил 360.ru, водолазы обследовали пруд, где была сделана страшная находка.
По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате асфиксии. Позднее у правоохранителей появился первый подозреваемый в деле. Кроме того, правоохранители показали рюкзак и пакет, где нашли фрагмент тела, передает RT.
