Baza: тело ребенка без головы нашли на балконе у его опекунов

В Балашихе обнаружили тело ребенка без головы. Останки нашли на балконе в квартире его опекунов, сообщили журналисты.

«Тело ребенка без головы обнаружили в квартире в Балашихе — это тот самый мальчик, чьи останки утром нашли в пакете в Гольяновском пруду», — сообщил telegram-канал Baza. Погибшему было шесть лет.

Подозреваемые в преступлении, как сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, мать ребенка и ее сожитель. По словам журналистов, ребенок был убит, а затем следы преступления попытались скрыть.

Ранее в Гольяновском пруду был выловлен рюкзак с фрагментом тела ребенка. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил 360.ru, водолазы обследовали пруд, где была сделана страшная находка.