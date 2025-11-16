Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье, сообщили в МО РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В НАТО ужаснулись перед российской крылатой ракетой «Буревестник». Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на секретные документы. Тем временем в зоне СВО российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области, а именно Малая Токмачка и Ровнополье.

К тому же российские войска продолжают проводить зачистку населенного пункта Ровное в ДНР. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

НАТО посчитала «Буревестник» серьезной угрозой

НАТО расценила ракету «Буревестник» как серьезную угрозу. Об этом написали иностранные СМИ со ссылкой на секретный отчет. Отмечается, что модернизация ядерного арсенала России завершена.

«Раскрыт секретный документ НАТО: новое супероружие Путина „Буревестник“ <...> Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — указано в материале издания Bild.

Помимо этого в НАТО посчитали, что ракета готова к развертыванию. В связи с этим она, как пишут в Германии, может представлять «опасность для альянса».

ВС РФ сделали прорыв в Запорожской области

Российские войска добиваются успехов в освобождении Запорожской области. Стало известно о получении контроля над населенными пунктами Малая Токмачка и Ровнополье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Бельгия закрывает глаза на зверства Киева

Посольство России в Бельгии обвинили вице-премьера Максима Прево в двойных стандартах и введение население страны в заблуждение. Произошло это в ответ на антироссийские высказывания политика. Сообщение было опубликовано в пресс-службе посольства.

«Заявление вице-премьера, министра иностранных дел Прево в соцсети „X“ с осуждением „массированных ударов России по Украине“ — очередной ярчайший пример политики „двойных стандартов“ и введения в заблуждение собственного населения», — указано в сообщении.

Сам Прево считает, что Россия якобы наносит удары «по гражданской инфраструктуре на Украине». До этого Москва неоднократно заявляла, что удары ВС РФ наносятся только по военным и энергетическим объектам.

ВС РФ ударили «Искандером» по ВСУ

Российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям украинских солдат вблизи населенного пункта Васильевское в Днепропетровской области. Удары были нанесены по двум пусковым установкам подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“ совместно с беспилотными летательными аппаратами успешно поразил позиции ВСУ», — говорится в сообщении. Видео нанесения удара опубликовано оборонным ведомством.

Российские войска освобождают Ровное

ВС РФ проводят зачистку населенного пункта Ровное в ДНР. В операции задействованы солдаты группировки войск «Центр». Это следует из сообщения Минобороны РФ.

Помимо этого отмечается, что российские войска продолжают вести боевые действия в Красноармейске (украинское название — Покровск). Они ведутся в западной и северо-западной частях города, а также в восточных кварталах Центрального района и в пределах западной промышленной зоны.

Нанесен удар по энергетическим объектам

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в Одесской области на Украине. Это следует из сообщения главы военной администрации Олега Кипера.

«Снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы», — рассказал Кипер. Его слова опубликованы в telegram-канале.

ВС РФ не дали украинцам выйти из окружения

Военнослужащие ВС РФ отразили нападения штурмового полка ВСУ. Попытки были совершены с целью выбраться из окружения.