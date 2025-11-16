В Одессе прогремел взрыв

Ранее, 11 октября 2025 года, в результате серии взрывов в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошли массовые отключения электроэнергии и перебои в работе интернета. 20 октября 2025 года в Одессе и области также была зафиксирована серия взрывов, в том числе в районе порта и одного из промышленных предприятий города Южный.