Mash: обезглавленный мальчик в Москве мог быть жертвой своего отчима

Мальчик, чью голову обнаружили в рюкзаке в столичном пруду, мог стать жертвой своего отчима. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мальчика, которого нашли мертвым в Гольяновском пруду, предварительно, убил его отчим», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, у ребенка была отделена голова от туловища. Предположительно, мать, скрывая следы преступления, поместила тело в сумку и оставила на балконе, а голову — в рюкзак, который нашли в водоеме.
В Москве расследуется убийство мальчика, тело которого обнаружили в Гольяновском пруду 16 ноября. По предварительной информации, подозреваемый — мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения; его личность и местонахождение сейчас выясняются. Водолазы продолжают поиски остальных останков ребенка. Отмечается, что мальчик жил в Балашихе с матерью и ее сожителем. О пропаже ребенка сообщила бабушка.
