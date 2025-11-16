Mash: обезглавленный мальчик в Москве мог быть жертвой своего отчима

По данным Mash, в Гольяновском пруду была найдена голова погибшего мальчика Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Мальчик, чью голову обнаружили в рюкзаке в столичном пруду, мог стать жертвой своего отчима. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Мальчика, которого нашли мертвым в Гольяновском пруду, предварительно, убил его отчим», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, у ребенка была отделена голова от туловища. Предположительно, мать, скрывая следы преступления, поместила тело в сумку и оставила на балконе, а голову — в рюкзак, который нашли в водоеме.