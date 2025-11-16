Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на протесты

17 ноября 2025 в 00:04
Родственники украинских штурмовиков устроили акцию протеста

Фото: Министерство обороны Великобритании

Акцию протеста в Харькове устроили родственники штурмовиков 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в силовых структурах РФ.

«Состоялась акция протеста в Харькове. На баннерах в основном присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую командование ВСУ задействует на нескольких особо горячих направлениях», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Ранее уже сообщалось о проблемах с подготовкой личного состава украинских бригад и о протестных настроениях среди родственников военных. Так, родственники бойцов 82-й бригады планировали акцию в Киеве из-за отсутствия информации о своих близких.

