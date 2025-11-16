Пермячка получила 500 тысяч за выдуманного ребенка

Женщина решила заработать на несуществующем младенце Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми аннулировали запись о рождении несуществующего ребенка, с помощью которого местная жительница незаконно получила материнский капитал. С материалами дела знакомит Индустриальный районный суд.

«В декабре 2020 года 40-летняя жительница Пермского края обратилась в ЗАГС с заявлением о рождении ребенка вне медицинской организации. Затем она получила 483,8 тысяч рублей материнского капитала. Прокуратура выявила нарушение в ходе проверки исполнения законодательства о мерах поддержки семей в рамках нацпроекта „Демография“», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Фигурантка уголовного дела по статье о мошенничестве призналась, что ребенка не рожала, а полученные деньги потратила на погашение займа. Суд удовлетворил требование прокурора об аннулировании записи акта о рождении, внесенной на основании ложных сведений. Решение не вступило в законную силу.

