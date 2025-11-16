Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермский медик спасает раненых бойцов в зоне СВО

16 ноября 2025 в 20:12
Медвзвод под руководством пермяка работает на Покровском направлении

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фельдшер из Нытвы (Пермский край) Анатолий Филимонов с позывным «Майами» спасает раненых в зоне СВО, организуя эвакуацию и медицинскую помощь под огнем. О сложностях работы боевого медика рассказали СМИ. 

«Один из бойцов не мог ходить из-за осколочного ранения и всю траву съел около блиндажа. В течение 2,5 месяцев мы отправляли бойцу „сбросы“ — пакеты с обезболивающими, антибиотиками, шприцами, перекисью и бинтами, запакованные в скотч. Когда мы смогли его эвакуировать, он от истощения даже говорить не мог, но все-таки выжил и сейчас лечится в госпитале», — рассказал о запомнившемся случае медик. Его слова приводит «КП-Пермь».

До ухода на СВО Филимонов трудился фельдшером на «скорой». Зимой 2024 года он присоединился к 15-й бригаде «Черные гусары». Сначала работал ротным медиком, потом фельдшером, а сейчас руководит медвзводом и имеет в подчинении около 20 человек. 

Медики работают на Покровском направлении. Они оказывают первую помощь раненым прямо в окопах — с фонариком на лбу и набором лекарств. Затем эвакуируют тех, кого можно спасти, в госпиталь, а также занимаются теми, кто погиб.

Для работы роют подземные укрытия или оборудуют пункты помощи в подвалах домов. В бригаде служат ребята из разных городов России, а командует ими пермяк, награжденный медалью «За отвагу».

Фельдшер Анатолий Филимонов не единственный медицинский работник из Пермского края, кто отправился в зону СВО. Ранее врач скорой помощи Евгений Бормотов завершил годичную службу в качестве добровольца и вернулся домой, поделившись с коллегами накопленным опытом. Также в зону боевых действий отправились еще одиннадцать сотрудников скорой помощи, среди которых был фельдшер Александр Коротаев, погибший в 2024 году при спасении раненого бойца.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

