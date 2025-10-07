Чиновник из Сургута погиб в зоне СВО

Замначальника управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Сургуту и Сургутскому району Гиоргий Вешапидзе погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития региона.
«С прискорбием сообщаем об уходе из жизни Вешапидзе Гиоргия Вахтанговича, заместителя начальника Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району. Гиоргий Вахтангович был профессионалом своего дела, отзывчивым и ответственным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Его труд и доброе отношение к людям навсегда останутся в памяти коллег и друзей», — сообщает пресс-служба департамента на своей странице в соцсети «Вконтакте».
С начала специальной военной операции Вешапидзе стал добровольцем Гумкорпуса и неоднократно посещал Донбасс. После он решил подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО. Погиб в возрасте 44 лет во время выполнения боевого задания.
