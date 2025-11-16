Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Исследование: челябинцы не торопятся вести здоровый образ жизни

Челябинская область оказалась в конце списка рейтинга ЗОЖ
17 ноября 2025 в 02:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинск вошел в десятку регионов, которые меньше придерживаются ЗОЖ

Челябинск вошел в десятку регионов, которые меньше придерживаются ЗОЖ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область осталась на 78-м месте в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ) по итогам 2024 года — позиция не изменилась по сравнению с 2023-м. Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости.

«Рейтинговый бал Челябинска в 2024 году — 43,2. Место в 2024 году — 78; место в 2023-м — 78», — следует из данных исследования. 

В основе рейтинга — семь показателей, которые характеризуют потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. В рейтинге традиционно лидируют регионы Северного Кавказа. Первое место удерживает Республика Дагестан, второе занимает Чеченская Республика, а Республика Ингушетия поднялась с восьмого на третье место.

Продолжение после рекламы

Последние позиции в рейтинге, как и год назад, занимают Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ. По мнению экспертов, невысокие показатели этих регионов обусловлены слабыми результатами по большинству критериев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал