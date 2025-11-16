Исследование: челябинцы не торопятся вести здоровый образ жизни

Челябинск вошел в десятку регионов, которые меньше придерживаются ЗОЖ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область осталась на 78-м месте в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ) по итогам 2024 года — позиция не изменилась по сравнению с 2023-м. Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости.

«Рейтинговый бал Челябинска в 2024 году — 43,2. Место в 2024 году — 78; место в 2023-м — 78», — следует из данных исследования.

В основе рейтинга — семь показателей, которые характеризуют потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. В рейтинге традиционно лидируют регионы Северного Кавказа. Первое место удерживает Республика Дагестан, второе занимает Чеченская Республика, а Республика Ингушетия поднялась с восьмого на третье место.

