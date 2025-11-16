В Челябинской области ночью похолодает до минус 12 градусов

При прояснениях в Челябинской области может резко похолодать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ночью 17 ноября температура воздуха опустится до двух — семи градусов со знаком минус, а при прояснении — до минус 12 градусов. Об этом предупредил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью температура составит минус два — минус семь градусов, при прояснении — до минус 12 градусов», — предупредили метеорологи. Днем столбик термометра будет показывать от минус двух до плюс трех градусов.

По данным Челябинского ЦГМС, ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. На некоторых участках дорог возможна гололедица, в отдельных местах — сильная. В ряде районов прогнозируются небольшие осадки: дождь, который будет переходить в снег или мокрый снег.

Продолжение после рекламы

На юге региона возможен гололед и отложение мокрого снега на провода. Ветер будет дуть с северо-западной стороны с переходом на юго-западную, со скоростью четыре — девять метров в секунду, ночью в некоторых местах возможны порывы до 14 метров в секунду.