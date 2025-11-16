«Мы повсюду и нигде»: тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
Тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что у команды не может быть оправданий
Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру дал комментарий после поражения от екатеринбургского ХК «Автомобилист». Он отметил, что команда не была в оптимальной форме и показала несобранность.
«Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате», — заявил тренер. Он подчеркнул, что вина за поражение не лежит на отдельных игроках или звеньях, а проблема заключается в том, что команда «в целом была не в оптимальной форме».
Тренер считает, что проигрышу быть не может оправданий. Так он ответил на вопрос о самочувствии «черно-белых» после игры в Хабаровске пятью днями ранее. Бенуа Гру также отметил, что предстоящая игра с «Металлургом», лидером чемпионата и принципиальным соперником, потребует от команды полной готовности и концентрации.
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором». Матч, который прошел на стадионе «Арена-Трактор» и стал частью Уральского дерби, завершился со счетом 5:1 в пользу команды из Екатеринбурга.
