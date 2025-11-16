Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Пензенской области ввели ограничения работы мобильного интернета и авиагавани

В Пензенской области введен план «Ковер» с ограничением полетов
17 ноября 2025 в 02:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пензенская авиагавань прекратила выпуск и прием воздушных судов

Пензенская авиагавань прекратила выпуск и прием воздушных судов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пензенской области введены ограничения на работу воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ранее в регионе была объявлена «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан снижена скорость работы мобильного интернета.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал