В Пензенской области ввели ограничения работы мобильного интернета и авиагавани
В Пензенской области введен план «Ковер» с ограничением полетов
17 ноября 2025 в 02:53
Пензенская авиагавань прекратила выпуск и прием воздушных судов
В Пензенской области введены ограничения на работу воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее в регионе была объявлена «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан снижена скорость работы мобильного интернета.
