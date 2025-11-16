Логотип РИА URA.RU
Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США при помощи подарков Трампу

17 ноября 2025 в 02:54
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швейцария отправила в США делегацию промышленных магнатов с подарками для президента США Дональда Трампа в надежде снизить пошлины, введенные против их страны. Об этом сообщает Axios.

«Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки», —сказано в сообщении. Уточняется, что среди презентов — особые настольные часы Rolex, персонализированный золотой слиток весом в килограмм и множество лестных слов.

Известно, что Трамп известен своей любовью к подобным презентам, и многие страны и компании, стремящиеся заручиться его поддержкой, учитывают это в своих дипломатических и экономических стратегиях. Стремление использовать личные предпочтения Дональда Трампа в дипломатических целях не ново: ранее во время визита в Южную Корею его угостили «десертом миротворца» и «тарелкой искренности», а также вручили высшую государственную награду страны и позолоченную копию древней корейской короны. Теперь Швейцария отправила в США делегацию с подарками, надеясь снизить введенные против нее пошлины.

