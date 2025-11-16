Логотип РИА URA.RU
В мире

США

ВС США потопили судно, якобы перевозившее наркотики в Тихом океане

17 ноября 2025 в 04:39
Ранее было объявлено о начале операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями

Фото: Министерство обороны Великобритании

Южное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении судна в восточной части Тихого океана. По утверждению американских военных, судно использовалось для перевозки наркотиков. Операция была проведена в международных водах.

«Объединенная оперативная группа операции „Южное копье“ осуществила смертоносный кинетический удар по судну, использовавшемуся террористической организацией. Три наркотеррориста, находившиеся на борту судна, были убиты. Судно перевозило наркотики в восточной части Тихого океана», — говорится в сообщении командования ВС США в соцсети X.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о проведении ВС США операции в акватории Карибского моря, во время которой было атаковано судно. Данное плавсредство якобы использовалось для транспортировки наркотических веществ и находилось в распоряжении «террористической группировки».

