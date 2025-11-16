Bloomberg: санкции и удары ВСУ по России повысили цены на бензин в США

С приходом Трампа цены на топливо в США только растут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Санкции ЕС и США в отношении России, а также продолжающиеся атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России... привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей топлива. Сейчас прекрасное время для того, чтобы заниматься переработкой нефти, но не самое лучшее время для того, чтобы заправляться на заправке», — пишет агентство.