В тамбовском аэропорту ввели временный запрет на полеты
Аэропорт Донское приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
17 ноября 2025 в 03:19
Еще один аэропорт РФ закрыл небо
Фото: Илья Московец © URA.RU
В тамбовском аэропорту введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Меры приняты для гарантии безопасности перелетов», — объяснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
