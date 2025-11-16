Логотип РИА URA.RU
В тамбовском аэропорту ввели временный запрет на полеты

Аэропорт Донское приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
17 ноября 2025 в 03:19
Фото: Илья Московец © URA.RU

В тамбовском аэропорту введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Меры приняты для гарантии безопасности перелетов», — объяснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

